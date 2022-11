L’Italbasket femminile batte la Slovacchia e si qualifica a EuroBasket

Poche settimane dopo la qualificazione degli Azzurri per la FIBA World Cup 2023, arriva un’altra buona notizia per l’Italbasket. Le Azzurre di coach Lino Lardo hanno sconfitto nettamente la Slovacchia, 81-60, e si sono qualificate aritmeticamente ad EuroBasket 2023.

Azzurre take care of business & will play in #EuroBasketWomen 2023 💙 pic.twitter.com/UEeNNBnz6b

— FIBA Women’s EuroBasket (@EuroBasketWomen) November 27, 2022