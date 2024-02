L’Italia batte l’Ungheria con un grande terzo quarto, è 2/2 nelle qualificazioni ad EuroBasket

L’Italia rimane imbattuta nelle qualificazioni ad EuroBasket 2025, sconfiggendo anche l’Ungheria a domicilio dopo aver superato la Turchia giovedì. Gli Azzurri hanno vinto 62-83, al termine di una gara dai due volti.

Nel primo tempo l’Ungheria, che tra le proprie fila contava parecchie vecchie conoscenze del basket italiano, ha dato del filo da torcere all’Italia, arrivando all’intervallo addirittura a +1. Nel terzo periodo però gli Azzurri sono subito tornati avanti con un break di 0-6, toccando per la prima volta la doppia cifra di vantaggio su una tripla di Petrucelli. L’attacco ungherese è stato fermato dalla difesa azzurra, mentre in attacco la squadra di Pozzecco ha iniziato a segnare con continuità, guidata da Procida e Pajola. Il terzo quarto si è concluso con un impietoso 9-28 per gli Azzurri e i padroni di casa a -18 al 30′. Un passivo troppo ampio da recuperare in una sola frazione, negli ultimi 10′ l’Italia ha amministrato e ha vinto con un largo divario.

Ungheria: Goloman 7, Keller 4, Perl 12, Somogyi 2, Vojvoda 8, Benke 7, Hanga 11, Hopkins 9, Lukacs, Pongo NE, Toth, Varadi 2.

Italia: Bortolani 12, Caruso 1, Casarin, Mannion 4, Severini 5, Pajola 9, Petrucelli 9, Polonara 10, Procida 9, Ricci 6, Spissu 6, Tessitori 12.

Qui i tabellini completi.

Foto: FIBA