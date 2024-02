Ungheria-Italia, le pagelle: Tessitori GIGANTEGGIA, Polonara SOLIDISSIMO e Procida è ENERGIA PURA

Larghissima vittoria dell’Italia in Ungheria che soffre troppo nel primo tempo ma dilaga nella ripresa. Ecco i voti del Game 2 di qualificazione a EuroBasket 2025 tra Italia e Ungheria.

ITALIA

Niccolò Mannion: 6. Difficile dare un’insufficienza quando vinci in maniera così larga ma non è stato certamente tra i migliori.

Alessandro Pajola: 7. Indubbiamente tra i più positivi. La sua difesa ha aiutato a migliorare quella di squadra nel secondo tempo.

Gabriele Procida: 7. Tanta energia e tanta voglia di mettersi in mostra, più una schiacciata da top 10 di giornata in contropiede.

Giampaolo Ricci: 6. Senza infamia e senza lode, una partita più che onesta.

Luca Severini: 6,5. Fa il suo senza strafare nei 20 minuti e spiccioli sul parquet.

Giordano Bortolani: 6,5. Segna praticamente tutti i punti nel garbage time ma gli abbiamo voluto dare un 6,5 per incoraggiarlo a continuare su questa squadra.

Guglielmo Caruso: SV. 5 minuti sul parquet a partita morta e sepolta.

Davide Casarin: SV. Ne gioca uno in più di Caruso ma comunque non abbastanza per giudicarlo.

John Petrucelli: 6,5. Dimostra di poter essere un possibile elemento da tenere in considerazione anche per quest’estate, qualora non si riuscisse a naturalizzare Drew Eubanks.

Achille Polonara: 7. Stiamo assistendo a un Polonara in ripresa e questa è una bellissima notizia a prescindere dal risultato e dalle statistiche.

Marco Spissu: 6. Non delle percentuali degne del suo talento ma comunque fa il suo anche stasera.

Amedeo Tessitori: 7,5. Si vedeva che aveva voglia di dimostrare tutto il suo valore perché sa che potrà essere nei 12 di San Juan e oggi ha giganteggia sotto la plance: 12 e 7 rimbalzi in meno di 20 minuti sul parquet.

All. Gianmarco Pozzecco: 6,5. Il primo tempo abbiamo giocato sotto le aspettative ma poi nell’intervallo ha dato una strigliata ai suoi e abbiamo chiuso così questa prima finestra FIBA del 2024 con 2 successi. Che non è banale visto quanto accaduto a Spagna e Germania.

UNGHERIA

Hopkins 6, Perl 6,5, Toth 4,5, Varadi 4,5, Vojvoda 6, Benke 5,5, Goloman 5,5, Hanga 6, Keller 5, Lukacs SV, Pongo NE, Somogyi SV. All. Gasper Okorn 5.