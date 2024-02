Italia – Ungheria: tanti “ex” tra i nostri avversari

L’Italia di coach Gianmarco Pozzecco ha vinto e convinto nel primo match di qualificazione ad Eurobasket 2025: il risultato finale di 87-80 maturato contro la Turchia a Pesaro ha evidenziato per l’ennesima volta che la nostra forza sta nel gruppo, oltre che in alcuni singoli, Melli e Spissu in particolare. Alle 18 del 25 Febbraio a Szombathely, gli azzurri cercheranno il bis contro i padroni di casa dell’Ungheria, usciti sconfitti 70-65 dalla prima gara giocata contro l’Islanda a Laugardalshöll, caduti sotto i canestri della guardia in forza all’Alba Berlino, Martin Hermannsson.

Il roster della nazionale dell’Ungheria che affronterà l’Italia è fitto di ex conoscenze passate dal nostro campionato: il più conosciuto è sicuramente Adam Hanga, esterno classe 1989 attualmente in forza alla Stella Rossa Belgrado, visto nello stivale con la maglia di Avellino, ma coach Okorn può contare su altri elementi esperti che hanno calcato, tra gli altri, anche i nostri parquet.

Zoltan Perl ha giocato due stagioni a Capo d’Orlando, David Vojvoda ne ha giocata una a Reggio Emilia così come il passaportato Mikael Hopkins, anch’esso visto in terra emiliana nelle ultime due stagioni (attualmente all’Enisey in VTB): insomma, uno dei punti di forza del roster magiaro potrebbe proprio essere quello di aver una certa confidenza con il basket nostrano, anche se a livello di talento diffuso gli siamo superiori, nonostante le nostre numerose assenze.

Rispetto al roster che ha affrontato la Turchia, capitan Nicoló Melli (che sarà sostituito nel ruolo da Achille Polonara), Diego Flaccadori, Stefano Tonut e Matteo Spagnolo non prenderanno parte alla trasferta dell’Italia in Ungheria e nel gruppo azzurro si è aggregato Davide Casarin.

Leggi anche :

Le parole di elogio di Pozzecco per Nicoló Melli

Le pagelle di Italia – Turchia