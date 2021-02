VIDEO: LeBron sbaglia il libero dopo il tecnico, Irving alla panchina Lakers: “È questo il vostro miglior tiratore?”

Piccolo siparietto, amichevole tutto sommato, tra LeBron James e Kyrie Irving nel primo confronto stagionale tra Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets, vinto da questi ultimi 98-109. Nel corso del primo quarto, i Lakers hanno mandato in lunetta LeBron dopo un fallo tecnico: è consuetudine scegliere il miglior tiratore di liberi in queste situazioni e la stella giallo-viola non è proprio perfetta dalla linea della carità, col 70% in stagione e il 73% in carriera.

Il suo ex compagno Irving, dopo il libero sbagliato, ha preso in giro James voltandosi verso la panchina dei Lakers e chiedendo ridendo appunto: “Ma è questo il vostro miglior tiratore?”.

"That's your best free throw shooter?" Kyrie after LeBron missed the free throw 😂 pic.twitter.com/94JyybHuZd — Bleacher Report (@BleacherReport) February 19, 2021

