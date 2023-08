L’NBA ha ufficializzato le partite del 2023 Christmas Day

LeBron James e i Los Angeles Lakers riaccenderanno la decennale rivalità con i Boston Celtics durante l’NBA Christmas Day 2023, secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic.

Ieri sera The Athletic ha riportato la notizia che i Lakers faranno visita ai Denver Nuggets, campioni NBA in carica, per aprire la stagione 2023-24.

L’anno scorso, entrambi gli incontri tra Lakers e Celtics sono andati ai tempi supplementari e si sono conclusi sul filo di lana. Il 13 dicembre i Celtics hanno trionfato per 122 a 118, nonostante i 37 punti e 12 rimbalzi di Anthony Davis e i 33 punti, 9 rimbalzi e 9 assist di LeBron James.

Le altre partite che si disputeranno il giorno di Natale sono le seguenti: Milwaukee Bucks contro New York Knicks; Philadelphia 76ers contro Miami Heat; Phoenix Suns contro Dallas Mavericks; Warriors contro Denver Nuggets, campioni NBA in carica.

NBA’s Christmas Day games for the 2023-24 season, sources tell @TheAthletic @Stadium: 🎄Bucks @ Knicks

🎄76ers @ Heat

🎄Celtics @ Lakers

🎄Mavericks @ Suns

🎄Warriors @ Nuggets — Shams Charania (@ShamsCharania) August 11, 2023

Come sempre, nemmeno nel 2023 la qualità non mancherà all’NBA Christmas Day. Speriamo che gli infortuni non blocchino i vari top player. Stiamo a vedere perché è sicuramente uno dei momenti più attesi della stagione, forse anche più dell’All-Star Game.

Leggi anche: Pangos resta a Milano e Lundberg a Bologna: insieme per forza?

L’NBA ha ufficializzato nella tarda serata di ieri le partite dell’Opening Night 2023-2024