Nico Mannion giocherà la Summer League NBA con Milwaukee

Continua a tenere banco il futuro di Nico Mannion, che dopo due stagioni alla Virtus Bologna in estate potrebbe cambiare maglia. Sarebbero tre le squadre di EuroLega che avrebbero mostrato già interesse per l’azzurro, il quale però parteciperà prima alla Summer League NBA con i Milwaukee Bucks. La notizia è stata riportata da Donatas Urbonas di BasketNews.

Mannion ha trovato spazio solo a tratti con coach Sergio Scariolo: ha giocato solo 13′ di media in EuroLega in questa stagione, segnando 5.9 punti di media. In passato la point guard era stata scelta dai Golden State Warriors con la chiamata #48 nel Draft 2020, ma dopo una stagione da 4.1 punti di media in NBA aveva deciso di seguire il percorso europeo.