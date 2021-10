Logan regala a Sassari il terzo successo stagionale

Nutribullet Treviso Basket – Dinamo Banco di Sardegna Sassari 64-71

(12-13; 26-22; 10-18; 16-18)

Terza vittoria stagionale per la Dinamo Sassari, che sconfigge 64-71 la Nutribullet Treviso al termine di un match deciso solo nei secondi finali e grazie a due triple dell’ex David Logan, autore di 22 punti. A Treviso non bastano i 10 punti e 9 rimbalzi di Akele.

Nei primi minuti le due squadre trovano con difficoltà la via del canestro e Sassari, al 3′ dopo il canestro di Clemmons è avanti 3-7. Le due squadre si rispondono colpo su colpo e per tutto il quarto non si registrano parziali degni di nota: 12-13 alla fine del primo quarto.

Nel secondo periodo Gentile e Logan si caricano sulle spalle l’attacco sassarese e la Dinamo si porta così sul +7: 15-22. La reazione di Treviso, spinta dal calore del proprio pubblico, non si fa attendere e i canestri di Sokolowski e Akele rimettono il match in equilibrio: 27-27. Clemmons e il solito Logan ridanno il +6 a Sassari (27-33), ma ancora una volta la Dinamo spreca il vantaggio accumulato e con un parziale di 11-2, sulle ali di Russell e Bortolani, Treviso chiude il primo tempo avanti 38-35.

Al ritorno dagli spogliatoi la Dinamo è più concentrata e attenta degli avversari e con un ottimo gioco corale realizza un parziale di 0-11 che vale il 38-46. Sokolowski realizza il primo canestro del secondo tempo per Treviso, ma Sassari incrementa il vantaggio e il canestro di Burnell vale il +9: 41-50. Gli ospiti, come già successo nel corso del secondo quarto, si spegne e Treviso ne approfitta per riportarsi a contatto: 48-53 alla fine del terzo quarto.

Nell’ultimo e decisivo Treviso completa la rimonta e riesce anche a mettere anche la testa avanti con il canestro di Sokolowski:63-62. Il match prosegue sul punto a punto e si arriva all’ultimo minuto con Sassari avanti 63-64.

Logan nei secondi finali si carica sulle spalle l’attacco sassarese e prima chiude virtualmente il match con la tripla del+4 a 6″ dalla fine, poi dopo l’errore di Bortolani, in campo aperto sulla sirena, realizza il canestro del definitivo 64-71, punteggio con quale Sassari espugna il “PalaVerde“.

Nutribullet Treviso Basket: Russell 13, Bortolani 8, Casarin 5, Sims 4, Akele 10, Vettori NE, Faggian NE, Chilllo 3, Sokolowski 11, Dimša 3, Jones 7

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Clemmons 10, Treier 3, Bendzius 2, Gentile 4, Battle 8, Sanna NE, Logan 22, Gandini NE, Devecchi NE, Burnell 14, Mekowulu 8, Borra NE

