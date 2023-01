L’Olimpia Milano rincorre sempre e alla fine crolla contro l’Alba

ALBA BERLINO 83 – OLIMPIA MILANO 63

(20-12; 25-21; 15-18; 23-12)

Un match sempre condotto dall’Alba Berlino che mette la freccia alla fine di ogni quarto, guadagnando sempre più vantaggio. La squadra gioca la sua pallacanestro di squadra e in transizione, vincendo la terza partita consecutiva. Per l’Olimpia Milano, ogni rimonta si fa sempre più complicata e nel quarto quarto crolla definitivamente. Le percentuali ingenerose dall’arco (19,2%), i rimbalzi in attacco mancati nel primo tempo e le palle perse costano carissimo alla squadra di Messina che perde il 12° match su 18 in Eurolega.

Buon avvio dell’Olimpia con Melli e Davies ma Lammers e Lo iniziano a ingranare dai 6,75. Risponde Luwawu-Cabarrot, poi Blatt e Sikma provano a spezzare l’equilibrio, sfruttando i vantaggi a rimbalzo e siglando il +8 con cui si chiude il primo quarto 20-12. Thomas e Hall tengono in scia l’Olimpia, poi Davies accorcia fino al -4. Thiemann però fa pentole e coperchi insieme a Lo e porta l’Alba a +10. Davies suona la carica per l’Olimpia, poi Baron piazza la tripla del -2. Arriva immediatamente la risposta dei padroni di casa che, approfittando delle ingenuità dell’Olimpia, si portano sul+12 (45-33) alle fine del secondo quarto, grazie a Smith.

Maodo Lo e Lammers continuano a far male alla difesa dell’Olimpia che prova a reagire con Luwawu-Cabarrot e Melli. La squadra di Messina commette troppe ingenuità e fatica ad abbattere la soglia dei 10 punti. Il fallo antisportivo di Koumadje permette a Voigtmann e Luwawu-Cabarrot di sfiorare il -6 ma allo scadere Zoosman spara la tripla del 60-51. Baron riaccende le speranze dell’Olimpia con due triple che la riportano a -5 ma Lammers e Lo ricalibrano la distanza tra le due formazioni. L’Olimpia ci prova ma sembra essere uscita dal match, soprattutto sotto i colpi di Smith che valgono il nuovo -16. Finisce 83-63, un -20 che sa di disfatta.

TABELLINI:

ALBA BERLINO: Lo 17, Smith 16, Delow 2, Wetzell , Mattisseck , Schneider , Koumadje 4, Thiemann 7, Sikma 8, Lammers 12, Blatt 8, Zoosman 9.

Coach Gonzales

OLIMPIA MILANO: Davies 13, Thomas 4, Luwawu-Cabarrot 16, Mitrou-Long, Tonut, Melli 8, Baron 9, Ricci 2, Hall 7, Alviti n.e., Hines 1, Voigtmann 3.

Coach Messina

Clicca qui per il boxscore completo

Foto: Alba Berlino