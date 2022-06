Lonnie Walker IV firma un annuale con i Los Angeles Lakers

È Lonnie Walker IV il secondo rinforzo per i Los Angeles Lakers in questa free agency, il primo era stato Damian Jones. La point guard, lasciata partire dai San Antonio Spurs, firmerà un annuale a 6.5 milioni di dollari coi giallo-viola, come riportato da Shams Charania.

Walker IV, 23 anni, non è ancora esploso come qualcuno si aspettava al suo ingresso in NBA ma ha segnato 12.1 punti di media nell’ultima stagione, la sua migliore stando alle cifre. Ai Lakers sostituirà Malik Monk, che ha invece firmato con Sacramento nei primi minuti di free agency.

Lonnie Walker IV is signing a one-year, $6.5M deal with the Lakers, sources said. https://t.co/7xBnStLWfo — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022

I Lakers hanno poi aggiunto, sempre con un annuale ma al minimo salariale, anche Troy Brown Jr, 66 partite e 4.3 punti di media con i Chicago Bulls la scorsa stagione.

Free agent Troy Brown Jr. has agreed to a minimum deal with the Los Angeles Lakers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022