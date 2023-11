Los Angeles Clippers in crisi, ma è in arrivo un rinforzo dai buyout

I Los Angeles Clippers hanno raggiunto 6 sconfitte consecutive con il KO di ieri notte contro Denver, di cui 5 da quando schierano James Harden. Tyronn Lue sta ancora cercando la quadra nelle rotazioni ed ha definito questa “la più grande sfida della sua carriera da allenatore”. Il talento ai Clippers non manca, ma al momento la squadra non è ben amalgamata. Lue nelle scorse ore avrebbe comunicato a Bones Hyland la decisione di estrometterlo dalle rotazioni: la point guard sta mantenendo 11.8 punti di media in uscita dalla panchina, ma ha totalizzato 0 minuti nelle ultime due uscite.

Non solo: sotto canestro, dove i Clippers hanno perso Mason Plumlee per un paio di mesi, è in arrivo Daniel Theis. Il lungo tedesco ha giocato finora poco o nulla con gli Indiana Pacers ed ha raggiunto nelle scorse ore un accordo per il buyout. Una volta free agent, firmerà proprio con LA e sarà il backup di Ivica Zubac.