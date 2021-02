Lucas Nogueira ha annunciato il proprio ritiro a soli 28 anni

Ve lo ricordate Lucas Nogueira? Nel Draft 2013, per lui, fu spesa la 16° chiamata assoluta dai Celtics, per conto di Dallas che poi a sua volta cedette i suoi diritti ad Atlanta. Per un anno il lungo brasiliano rimase a giocare in Spagna, all’Estudiantes, per poi fare il proprio esordio in NBA nel 2014 con i Toronto Raptors, che nel frattempo lo avevano ottenuto insieme a Lou Williams.

Nonostante la scelta tutto sommato alta spesa per lui al Draft, Nogueira ha giocato solo 4 stagioni in NBA, tutte a Toronto, per 141 partite totali e 3.2 punti di media. Poi qualche mese in Spagna, un anno sabbatico, altri mesi in Bahrain e infine il ritorno in patria, in Brasile, alla Cearense: esperienza breve a causa di un infortunio che alla fine ha convinto Nogueira ad annunciare il ritiro in queste ore, ad appena 28 anni.

