Luka Doncic e Kelly Oubre Jr hanno iniziato la stagione nel peggior modo di sempre

Non è stato un avvio di stagione semplice né per Luka Doncic né tantomeno per Kelly Oubre Jr. Il giocatore dei Golden State Warriors, nell’ultima gara contro Detroit, ha segnato la sua prima tripla stagionale al 21° tentativo. Poco meglio ha fatto fin qui lo sloveno dei Dallas Mavericks, che dopo la pazzesca stagione dell’anno scorso ha iniziato tirando 2/21 da tre punti.

Se si considerano esclusivamente le prestazioni da oltre l’arco in queste prime 4 partite stagionali, nessuno aveva mai fatto peggio di Doncic e Oubre per iniziare l’annata. Se la stella dei Mavs sta attualmente tirando col 9.5% da tre, Oubre addirittura lo sta facendo col 4.8%.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 31, 2020