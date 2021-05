L’Urania Milano si prende la rivincita sull’Eurobasket imponendosi nel quarto conclusivo

MILANO – Sotto fino al terzo quarto, nell’ultimo ha preso il volo e fatto sua la gara. Vittoria color rincorsa per l’Urania Milano di coach Davide Villa che si è imposta con il fiatone per 86-78 contro una coriacea Atlante Eurobasket Roma. I capitolini, che hanno ritrovato un Roberto Gallinat sia pure non ancora al cento per cento della condizione, pagano l’ingenuità nel non avere saputo gestire il vantaggio. I Wildcats ottengono invece un giusto riconoscimento alla tenacia con cui hanno saputo crederci fino in fondo, complice una sinfonia in crescendo del duo Montano- Langston.

PRIMO QUARTO – Olasewere battezza l’incontro con una tripla ma l’Urania si rimette subito in con Langston da sottocanestro e Montano. Ancora Olasewere e Staffieri fanno battere un colpo all’Eurobasket, Piunti e Benevelli rispondono e la parità regna sovrana a quota undici. Raspino rialza in quota i milanesi con quattro punti consecutivi, Gallinat fa capire di essere ritornato e risponde. Il primo quarto vede i romani avanti per 19-16.

SECONDO QUARTO – Cicchetti in schiacciata e Staffieri dall’arco affondano la lama tanto da indurre coach Villa a chiamare il timeout sul punteggio di 21-31. Benevelli profana il canestro ospite alla ripresa delle ostilità ma Olasewere intona il controcanto. Montano con una tripla porta l’Urania a meno sette ed è stavolta Pilot a chiamare la pausa per il riordino delle idee con i suoi. Montano cala un 5-0 coadiuvato da Langston e l’Urania si porta a un solo possesso di ritardo: 31-33. Benevelli porta i milanesi in corsia di sorpasso ma Magro non è da meno su opposto fronte realizzando due tiri liberi su due che rimandano l’Eurobasket a cinque incollature di vantaggio. A una tripla di Raivio risponde Magro e poi Romeo rifinisce il punteggio a favore degli ospiti che chiudono all’intervallo lungo avanti per 46-41.

TERZO QUARTO – Montano conferma di essere in ottima condizione e sforna sei punti in serie che riproiettano l’Urania avanti. Due triple di Gallinat e una schiacciata di Olasewere riaffermano il vantaggio capitolino a più sette. I due cecchinano con disinvoltura ma l’Urania resta in partita arrivando ad avere un ritardo di un solo punto con una tripla di Bossi. Viglianisi risponde con la stessa moneta costringendo Villa a spendere un timeout risolutivo. Tripla di Raivio, Cicchetti risponde sia su azione che dalla lunetta, due tiri liberi di Staffieri e uno di Bossi fissano il risultato del penultimo quarto sul 67-65 per l’Eurobasket. Partita ancora tutta da decidere con i romani che sembravano poter andare in fuga ma l’Urania sempre pronta a rintuzzarla.

ULTIMO QUARTO – Langston e Montano fanno urlare di più l’Urania, nuovo pareggio di Olasewere. La partita resta in moto allegro con brio con una sfida giocata punto a punto. Il duo Langston- Raivio mette ancora l’Urania in condizione di scappare, Raivio confeziona una tripla e i Wildcats si issano sul più cinque: 78-73. Magro segna un tiro libero, Montano ne piazza due e i padroni di casa restano avanti. Pilot chiama il timeout, dopo un tiro libero con esito favorevole di Olasewere è invece Villa a spenderlo. Quattro tiri liberi a segno di Bossi e una rifinitura sempre dalla linea della carità di Langston consentono all’Urania di neutralizzare la tripla di Olasewere e il risultato finale pende dalla parte dei milanesi per 86-78.

MIGLIORI IN CAMPO

MATTEO MONTANO (URANIA MILANO): un tuttofare con un amore viscerale per le triple che , per tutta la durata della gara, gli riescono con la disinvoltura del professionista di mestiere.

JAMAL OLASEWERE (ATLANTE EUROBASKET ROMA): i capitolini possono contare su Gallinat però ancora non al top, allora lui prende con la consueta maestria in mano la squadra e la fa trotterellare a dovere per tre quarti. Peccato per i capitolini che, nell’ultimo quarto, la benzina manchi dal serbatorio facendo rallentare la corsa di un’auto apparentemente già lanciata verso il traguardo della vittoria.

TABELLINO

URANIA MILANO: Montano 23, Langston 21, Raivio 14, Benevelli 13, Bossi 8, Raspino 4. Piunti 3, Pesenato, Lazzari, Franco, Chiapparini, Cavallero. Coach:Davide Villa.

Tiri liberi: 17 su 20, rimbalzi 30 (Raivio 11), assist 20 (Bossi 6).

ATLANTE EUROBASKET ROMA: Olasewere 23, Staffieri 11, Cicchetti 10, Gallinat 9, Magro 8, Viglianisi 6, Romeo 4, Fanti 4, Cepic 3, Bischetti. Coach: Damiano Pilot.

Tiri liberi: 13 su 21, rimbalzi 34 (Olasewere, Fanti 6), assist 19 (Cepic 5).

ARBITRI

Francesco Terranova di Ferrara, Nicholas Pellicani di Ronchi dei Legionari (GO) e Gian Lorenzo Miniati di Firenze.