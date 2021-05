Tortona ha la meglio su Forlì ai supplementari, terza vittoria interna di fila

VOGHERA – Zoppicante in trasferta ma implacabile in casa. La Bertram Tortona mette le mani sul match d’alta quota contro la UniEuro Forlì per 80-76 e si aggiudica la terza vittoria casalinga della fase a orologio dopo quelle con Scafati e Napoli. Il “PalaOltrepo’”si conferma quindi la miniera d’oro del roster di coach Marco Ramondino. Sfida tiratissima per decidere la quale sono stati necessari i tempi supplementari. Ai romagnoli non è stato sufficiente un Aristide Landi ancora una volta ispiratissimo, Tortona ha colpito soprattutto con Mascolo e un ritrovato Sanders, punti importanti per Fabi che contro Scafati non aveva incantato.

PRIMO QUARTO – I romagnoli possono contare sulla presenza di Terrence Roderick per il quale è stato accolto il ricorso contro la sua squalifica. I biancorossi dimostrano subito di voler bissare la vittoria dell’andata e piazzano cinque punti in serie, Tortona si riporta sotto ma è Rush a tenere avanti la squadra di Dell’Agnello sul 15-12. Landi mette molto fieno in cascina, quanto basta per consentire agli ospiti di condurre in porto il primo quarto avanti per 17-15 con Tortona a contatto grazie a una tripla di Severini.

SECONDO QUARTO – Tortona mette in moto un ritmo ubriacante e con un 20-0 di parziale ribalta clamorosamente l’esito della contesa ponendo un ampio fossato tra sé e i forlivesi, Bolpin, il solito Landi e Bruttini consentono a Forlì di spezzare la diluviale trama offensiva dei piemontesi che comunque arrivano all’intervallo lungo avanti per 37-24.

TERZO QUARTO – Forlì cerca di lasciarsi alle spalle il disastroso secondo quarto e Bolpin e Rodriguez mettono a segno dieci punti che la riportano in quota. Natali piazza otto punti in serie e Forlì prova a prendere il largo. Tortona ottiene il pareggio con Sanders e poi si alza in quota conducendo al penultimo quarto per 49-45.

ULTIMO QUARTO – Cannon fa onore al suo nome, Landi ha un cognome diverso ma cannoneggia anch’egli da par suo. Tortona si rialza in quota con due triple di fila di Sanders che la pingono a più nove: 57-48. Forlì infila sette punti e rimette il risultato finale in discussione portandosi a meno uno. Rodriguez e Landi fissano i tempi regolamentari sulla parità a quota sessantadue dopo che Mascoli aveva messo un tiro libero su due. Per sciogliere il dubbio su chi vincerà occorre quindi far entrare in campo i tempi supplementari.

TEMPI SUPPLEMENTARI – Sanders urla dall’arco, Landi infila due tiri dalla linea della carità. Alla tripla di Mascolo risponde ancora un prorompente Landi con la stessa moneta. Giachetti fissa la parità ma D’Ercole porta Tortona definitivamente in fuga sull’80-76.

MIGLIORI IN CAMPO

JAMARR SANDERS (BERTRAM TORTONA): “stavolta si ricorderanno di me” deve essersi ripetuto uno degli americani di Tortona dopo la prova non brillantissima con Scafati. Detto e fatto, sedici punti nel tabellone e due per Tortona in classifica.

ARISTIDE LANDI (UNIEURO FORLI’): anche stavolta è in consistente catena di produzione ma alla fine deve alzare bandiera bianca nonostante una prova da incorniciare.

TABELLINO

BERTRAM TORTONA: Sanders 16, Mascolo 16, Fabi 14, Cannon 12, D’Ercole 8, Severini 6, Ambrosin 5, Gazzotti 3, Morgillo, Sackey. Coach: Marco Ramondino.

Tiri liberi: 13 su 21, rimbalzi 41 (Sanders, Cannon 10), assist 15 (Mascolo 5).

UNIEURO FORLI’: Landi 23, Rodriguez 16, Giachetti 10, Natali 8, Bolpin 8, Rush 5, Roderick 4, Bruttini 2, Campori, Dilas. Coach: Sandro Dell’Agnello.

Tiri liberi: 11 su 14, rimbalzi 39 (Landi 15), assist 8 (Giachetti, Bolpin 2).

ARBITRI

Roberto Radaelli di Rho (MI), Alex D’Amato di Tivoli (ROMA) e Salvatore Nuara di Treviso.