VIDEO – Manu Ginobili e la Tune Squad: l’argentino appare nello spot promozionale del film Space Jam 2

Simpatico siparietto quello creato dalla Warner Bros per la distribuzione globale del film Space Jam 2 – New Legends. Insieme al protagonista del film LeBron James e ai Looney Tunes ecco apparire Manu Ginobili, pronto a… sedersi sul divano di casa per godersi il film in uscita in questi giorni in America Latina.

Nella scena creata ad hoc per la promozione del film di animazione, Silvestro recluta il quattro volte campione NBA, oro olimpico ad Atene 2004 e “…sesto giocatore preferito dei suoi figli” in modo da recuperare lo scarto di 1000 punti subito da LBJ, Bugs Bunny e soci. Nonostante la situazione sfavorevole e il suo “apparente” assenso, l’accordo non andrà in porto come sperato…

Non si concretizzerà nemmeno stavolta la congiunzione tra Lebron James e Manu Ginobili, sempre avversari e questa volta solo a un “passettino” dall’essere compagni di squadra!