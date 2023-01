Mac McClung della G-League parteciperà allo Slam Dunk Contest

Lo Slam Dunk Contest 2023 avrà una novità assoluta, anche se forse non quella che i fans si aspettavano. Mac McClung sarà il primo giocatore della G-League a partecipare alla gara delle schiacciate dell’All Star Saturday, unendosi a Shaedon Sharpe di Portland e KJ Martin di Houston. Manca quindi un solo partecipante, ma i nomi, per quanto si tratti di atleti di assoluto valore, non sono certo quelli che attirano i tifosi.

Sharpe è un rookie e sta facendo una discreta figura ai Blazers, ma gioca comunque meno di 20′ di media. Così come Martin, che ai Rockets, alla sua terza stagione in NBA, sta segnando 10.6 punti di media. McClung invece la scorsa estate aveva firmato con Golden State per il training camp, salvo poi venire tagliato: ora gioca ai Delaware Blue Coats, affiliata dei Detroit Pistons.

Mac McClung – the athletic 6-foot-2 guard playing for G League’s Delaware Blue Coats – has accepted an invitation to be in the NBA Slam Dunk Contest at All-Star Weekend, sources tell @TheAthletic @Stadium.

McClung will be the first ever G League player in the NBA dunk contest.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 13, 2023