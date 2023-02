Mac McClung ha guadagnato quasi più dallo Slam Dunk Contest che dal resto della carriera

Mac McClung è stato uno dei protagonisti dell’All Star Weekend di Salt Lake City, se non proprio IL protagonista. Il ragazzo, che ha firmato solo un paio di settimane con i Philadelphia 76ers un two-way contract, è sempre stato un atleta pazzesco, ma finora aveva disputato un totale di 2 partite in NBA, entrambe lo scorso anno: una coi Bulls e una coi Lakers. Per il resto, era stato Rookie of the Year in G-League, era stato aggregato alla preseason dei Golden State Warriors ma, ai nastri di partenza, si era ritrovato ancora senza un contratto in NBA.

Le cose potrebbero cambiare sull’onda dell’entusiasmo per 4 schiacciate che hanno fatto rinascere, almeno per ora, l’interesse nello Slam Dunk Contest. McClung ha stupito il mondo con delle prodezze che, chi non lo conosceva prima, sicuramente non si aspettava da un ragazzo bianco alto appena 188 centimetri.

Per dare una panoramica della situazione precaria in cui McClung ancora viva, basti pensare che il suo stipendio del primo anno e mezzo di carriera è solo di poco superiore al premio in denaro per il vincitore della gara di schiacciate. Il giocatore dei 76ers ha preso finora infatti 106.000 dollari totali, mentre dallo Slam Dunk Contest ne ha appena intascati 100.000. Una cifra irrisoria per qualsiasi altro giocatore NBA abbia mai partecipato alla competizione, ma di certo non per McClung.