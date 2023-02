Mike Malone sull’All Star Game 2023: “La peggior partita di sempre”

Mike Malone quest’anno, per la seconda volta in carriera, ha “allenato” in un All Star Game. Le virgolette sono d’obbligo, visto che in una partita del genere, per definizione, c’è ben poco da allenare. Dopo essersi detto onorato per aver avuto l’occasione di partecipare a questo evento, il coach dei Nuggets ha però dato un duro commento sulla partita in sé:

È stata la peggior partita di basket mai giocata. Come si sistema? Non so se si può sistemare. Alcuni ragazzi cercavano di competere, come Embiid o Irving. Joel cercava di motivare i compagni, per giocare più duro e difendere anche. Ma alla fine… Beh, nessuno si è infortunato. Abbiamo fatto un po’ di show per i tifosi, ma questo non mi consola particolarmente.

Il problema dell’All Star Game è noto da anni, le partita hanno zero competitività e i giocatori si limitano a esibirsi in giocate spettacolari a turno, senza difendere sugli avversari. Mentre in passato questo problema non veniva sollevato, negli ultimi anni i fans pretendono uno spettacolo migliore a livello proprio sportivo. La NBA ha provato qualche accorgimento, ma anche se negli scorsi due anni la situazione era migliorata, ora appare tornata al punto di partenza.

La partita di questa notte si è conclusa col punteggio di 184-175, Jayson Tatum ha segnato la bellezza di 55 punti (record per l’All Star Game) e in generale lo spettacolo è stato solo sulla carta.