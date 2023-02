Russell Westbrook non si muove da Los Angeles: firma con i Clippers

Russell Westbrook, il giorno prima della trade deadline, era stato ceduto dai Los Angeles Lakers agli Utah Jazz. A Salt Lake City però Russ non ha mai di fatto messo piede, visto che ha fin da subito trattato il buyout arrivato proprio in queste ore.

Da free agent, Westbrook ha deciso quindi di firmare fino al termine della stagione con i Los Angeles Clippers, come riportato da Adrian Wojnarowski. La point guard non traslocherà nemmeno, ma passerà agli storici rivali cittadini dei Lakers almeno fino all’estate. Ai Clippers, Russell Westbrook formerà un trio con Paul George, suo ex compagno ai Thunder, e Kawhi Leonard.

In 52 partite in questa stagione, Westbrook ha segnato 15.9 punti di media uscendo quasi sempre dalla panchina.