Mac McClung vince e dà spettacolo allo Slam Dunk Contest

“Mac McClung? E chi è?”. Forse i meno attenti se lo sono chiesto quando hanno letto il suo nome tra i partecipanti dello Slam Dunk Contest, viste le sole 2 partite disputate in carriera in NBA. Ma McClung, 188 centimetri, è un atleta pazzesco e lo ha dimostrato ancora alla gara di schiacciate.

Il giocatore dei Philadelphia ha ottenuto il punteggio massimo, 50, in tutte e 4 le schiacciate in cui si è esibito, tutte realizzate al primo colpo. Nulla ha potuto un pur positivo Trey Murphy III, costretto ad arrendersi in finale ad una schiacciata in 720°.

