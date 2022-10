Magic Johnson da Fazio: “Obama? Gioca bene a basket! Vengo in Italia da 31 anni”

Magic Johnson è stato ospite ieri sera della trasmissione di Rai 1 condotta da Fabio Fazio “Che tempo che fa” e ha trattato diversi argomenti: il basket, l’HIV, l’Italia e anche il suo rapporto con l’ex Presidente americano Barack Obama.

IL CESTISTA OBAMA

“Devo riconoscere che è un buon giocatore di basket. Abbiamo giocato alla Casa Bianca! Anche lui è mancino. È un buon giocatore di basket, ma anche come persona lo apprezzo molto”.

L’HIV E L’ANNUNCIO AL MONDO

“31 anni fa ho annunciato di avere l’HIV. C’era discriminazione contro le persone affette da HIV, le cure non erano adeguate, le medicine non erano adatte…e noi siamo riusciti a cambiare molte di queste cose, migliorandole”.

IL RAPPORTO CON L’ITALIA

“È da 31 anni che vengo in Italia. Siete gente meravigliosa.”

DREAM TEAM

“Il Dream Team ha aperto il mondo al gioco della pallacanestro”.

LA RICONOSCENZA PER SUO PADRE

“Ora tocca a me ricompensare mio padre. Gli ho comprato una casa nuova, ha 88 anni e ogni giorno lo ringrazio. Significa tanto ciò che ha fatto per me come padre, come eroe e come mentore.”

