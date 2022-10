La star dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, ha pareggiato un record di Michael Jordan mentre continua la sua serie di partite strabilianti in questa stagione NBA e ha anche eguagliato un’impresa che solo Dirk Nowitzki aveva fatto prima nella storia della franchigia.

Questa notte contro gli Orlando Magic Doncic ha messo a referto 44 punti, 3 rimbalzi e 5 assist portando i Mavs alla vittoria per 114 a 105. In tal modo, è diventato il primo giocatore in 36 anni da Michael Jordan a segnare almeno 30 punti in ciascuna delle prime sei partite della stagione.

Come ha notato Tim MacMahon di ESPN, Jordan lo ha fatto nella stagione 1986-87.

