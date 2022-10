Rissa sugli spalti e allarme per una pistola, sospesa una partita di Bronny James

Panico poco fa durante una partita liceale tra la Sierra Canyon di Bronny James e DeMatham la partita è stata sospesa sul 52-51 per una rissa scoppiata sugli spalti. La situazione si è fatta ancora più preoccupante quando, durante lo scontro tra tifosi, qualcuno ha urlato “pistola!”, facendo credere che qualcuno ne avesse una. Tutti sappiamo quanto sia facile negli USA avere un’arma e le scuole sono spesso purtroppo teatri di tragedie in questo senso. Fortunatamente alla fine sembra che nessuno avesse realmente una pistola, ma l’allarme ha generato terrore in tutto il palazzetto.

Come evidente anche da un video che è circolato, le persone presenti si sono precipitate all’uscita e in campo per cercare una via di fuga. Nelle sue storie di Instagram, Bronny James ha scritto: “I liceali non possono nemmeno giocare in pace di questi tempi”. LeBron James non ha ancora commentato l’accaduto, ma conoscendolo non è escluso che lo farà.

The Sierra Canyon vs. DeMatha game had to be cut short after a fight broke out in the stands and “gun” was yelled, which prompted both teams to run off the floor. (via @Tarek_Fattal, austinhavinnn/TT)pic.twitter.com/1Rj9hoODHG — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 30, 2022