Magic Johnson entusiasta della free agency dei Lakers: sono di nuovo competivi?

I Los Angeles Lakers se la sono cavata abbastanza bene in questa free agency. Dopo aver ingaggiato per lo più veterani l’anno scorso, la squadra ha deciso di cambiare rotta nell’ off-season 2022. Le loro principali acquisizioni questa volta sono state prospettive più giovani, come Lonnie Walker IV e Thomas Bryant. Non sono mosse appariscenti, ma sono pezzi solidi da costruire attorno al loro nucleo. L’attività a bocce ferme dei Lakers ha attirato l’attenzione di Magic Johnson. In uno dei suoi classici tweet, Magic ha elogiato gli acquisti dei Los Angeles Lakers quest’anno. Ecco cosa aveva da dire:

“Con questi acquisti in free agent, i Los Angeles Lakers sono diventati più giovani e più atletici! Sono entusiasta della firma di Thomas Bryant. Con la sua capacità di tirare di 3, creerà più spazio per LeBron e AD”

With these free agent signings, the @Lakers have become younger and more athletic! I’m excited about the signing of Thomas Bryant. With his ability to shoot the 3, he will create more space for LeBron and AD. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 7, 2022

“Mi piace Lonnie Walker perché è grande, forte e atletico. Il Lakers hanno anche fatto delle grandi aggiunte al roster con Troy Brown Jr., Juan Toscano-Anderson e Damian Jones!”

I love Lonnie Walker because he’s big, strong and athletic. The @Lakers also made some great additions to the roster with Troy Brown Jr., Juan Toscano-Anderson and Damian Jones! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 7, 2022

Ora bisogna dimostrare anche sul campo quanto scritto da Magic Johnson. Non sarà difficile fare meglio di quest’anno poiché i Lakers hanno probabilmente vissuto la peggior stagione della loro storia.

