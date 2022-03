Malcolm Brogdon vuole giocare con la Polonia

Malcolm Brogdon solo poche stagioni fa era stato il Rookie of the Year NBA. Il giocatore, ora agli Indiana Pacers, ha avuto qualche problema fisico negli ultimi mesi, ma è comunque uno dei pilastri della sua squadra e sta mantenendo 18.5 punti, 5.1 rimbalzi e 5.8 assist di media, cifre leggermente inferiori a quelle dello scorso anno. Secondo quanto riportato da sport.pl, Brogdon sarebbe molto interessato a giocare per la Polonia nel futuro prossimo.

Brogdon è nato negli USA, in Georgia, ma ha sposato una donna con origini polacche: i suoi suoceri tuttora vivono a Słupsk. Il giocatore dei Pacers la scorsa estate era stato proprio il Polonia e aveva svolto alcuni allenamenti con Paweł Leończyk, ex giocatore della Nazionale polacca ora in forza al Trefl Sopot.

Nelle ultime apparizioni internazionali, la Polonia ha avuto come americano naturalizzato la guardia AJ Slaughter.