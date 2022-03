Daniel Hackett-Virtus Bologna: stato della trattativa e cifre pazzesche

Daniel Hackett alla Virtus Bologna è la notizia di questi giorni. Dopo Milos Teodosic e Marco Belinelli, la Segafredo sta seriamente pensando di riportare in Italia il ragazzo di Forlimpopoli che ha lasciato Mosca a causa dell’invasione russa in Ucraina.

Le parti sono vicinissime, si tratta di un accordo sostanzialmente raggiunto, ma prima l’italiano deve separarsi dal CSKA, dettaglio non di poco conto in questa situazione. Il club del presidente Vatutin vorrebbe temporeggiare e capire come si evolverà il conflitto tra Russia e Ucraina ma DH ha deciso di tornare in Italia, tant’è che firmerebbe un contratto fino al 2024 con le VuNere.

Luca Muleo de Il Corriere dello Sport ha addirittura riportato le cifre: 1 milione netti a stagione per il ragazzo marchigiano con un passato a Siena e Milano.

Insomma, la situazione è davvero molto chiara. Però questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport Luca Baraldi ha dichiarato che la partita si sta giocando tra gli agenti di Daniel Hackett e il club moscovita. Per poter pensare di rivedere nel nostro Paese Dannyboy bisogna sbloccare questa contesa. Ma al momento non sembra impossibile che la situazione si vada a disincastrare, soprattutto se il conflitto Russia-Ucraina proseguirà, purtroppo…

