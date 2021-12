Malcolm Delaney è furioso per la “giocata sporca” che ha causato l’infortunio di Shields

Shavon Shields ha avuto la peggio nella sfida tra Milano e Real Madrid di giovedì sera e ne avrà per diversi mesi. L’Olimpia perde un giocatore fondamentale, il secondo dopo Mitoglou già in infermeria: l’americano stava segnando 12.6 punti di media in Eurolega. L’infortunio al polso è arrivato in seguito ad uno scontro con il madrileno Rudy Fernandez, un giocatore conosciuto già in passato per qualche “giocata sporca”. È quindi diretto in particolar modo a lui il tweet che poco fa ha scritto Malcolm Delaney.

“Le giocate sporche devono essere punite. Niente di tutto questo è stata una giocata di basket, lo sappiamo tutti” ha scritto l’americano. Questo il video del fallo, con Fernandez che fa da “ponte” durante il terzo tempo e Shields che si fa male ricadendo sul polso.