Malcolm Delaney saluta la stagione: “La prossima sarà l’ultima in Europa”

Quella di Malcolm Delaney è stata una stagione travagliata, condizionata spesso dagli infortuni. Prima uno al ginocchio subito proprio all’inizio, in Supercoppa, e sul quale l’americano ha giocato per mesi, optando per l’operazione in primavera. Dopo qualche settimana saltata, il ritorno in campo, le Final Four raggiunte da protagonista e infine un nuovo infortunio in Gara-2 di finale contro la Virtus Bologna che lo ha messo KO per le altre due partite disputate alla Segafredo Arena.

Delaney ha fatto il tifo per i compagni da casa, assistendo però alla disfatta biancorossa per 4-0. Terminata ufficialmente la stagione, l’americano ha twittato che la prossima probabilmente sarà la sua ultima in Europa.

Il prossimo molto probabilmente sarà il mio ultimo anno in Europa, quindi sarò pronto per rendere al meglio ogni volta che scenderò in campo. Non giocherò più sopra un infortunio… Ho ancora qualche obiettivo da raggiungere prima di smettere. Basta parlare di basket fino all’inizio della prossima stagione… To be continued.

Next year will most likely be my last year in Europe so I’ll be prepared to be my best the next time I touch the floor. Won’t be playing hurt again… got a few goals to achieve before im done 🤘🏽

Basketball talk is over until next season starts… to be continued…….🤝 — malcolm delaney (@foe23) June 11, 2021

Delaney, 32 anni, in estate ha firmato un biennale con l’Olimpia Milano quindi dovrebbe rimanere in biancorosso anche la prossima stagione. In questa, l’americano ha mantenuto 8.1 punti e 3.1 assist di media in campionato, 11.6 punti e 3.5 assist in Eurolega.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.