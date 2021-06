I Los Angeles Clippers sono nuovamente in grandi difficoltà, stavolta nella serie contro gli Utah Jazz nella quale inseguono 2-0. Per il resto della stagione, lunga o corta che sia, dovranno inoltre fare a meno di Serge Ibaka: il centro congolese ha subito un infortunio alla schiena in stagione, saltando oltre 30 gare in RS. Ai Playoff poi l’infortunio è schiena si è riacutizzato, mettendo KO Serge Ibaka definitivamente e costringendolo ad operarsi.

Ibaka non giocherà quindi nemmeno le Olimpiadi, visto che dovrà recuperare dall’operazione: non sarà l’unico big assente nella formazione di Sergio Scariolo campione del mondo.

Clippers say C/F Serge Ibaka underwent season-ending back surgery. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 11, 2021

“Non c’è nulla che amerei di più che essere in campo ad aiutare i miei fratelli a vincere un titolo per i Clippers. È stata una stagione molto dura, ho lavorato per tornare in tempo per i Playoff, ma a volte gli infortuni si mettono di mezzo e la salute deve essere la priorità. Apprezzo l’affetto e il supporto che mi avete dimostrato, ora mi concentrerò nel supportare a mia volta la squadra e recuperare per la prossima stagione” ha scritto Ibaka sui social.

In questa stagione Ibaka ha mantenuto 11.1 punti e 6.7 rimbalzi di media.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.