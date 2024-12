Malik Newman sarà il rinforzo del Napoli Basket!

Dopo la delusione legata al mancato arrivo di Sean Mc Dermott nella scorsa settimana, Napoli si muove sul mercato e pesca Malik Newman, guardia americana classe 1997 di 191 cm.

Newman si forma all’università di Kansas disputando la NCAA con numeri discreti (circa 15 punti di media a partita). La prima esperienza nel basket professionistico la disputa con S.Falls Skforce (11 di media) e poi Canton Charge (la seconda squadra dei Cleveland Cavs), entrambe franchigie militanti in G-LEAGUE. In questa parentesi cresce notevolmente fino a guadagnarsi la breve chiamata dei Cavs in Nba, dopodichè inizia la sua carriera nel basket europeo.

Il Bursaspor (A1 turca) lo tessera nel 2020 e chiude l’anno con 12 di media all’attivo; nel 2021-2022 si accasa a Ironi Nahariya (A1 Israele) con 14.7 di media. Ritorna in America – nuovamente ai Charge – ed esplode definitivamente chiudendo con 19 di media; manterrà questi numeri anche nei due anni successivi (2022-2023 e 23-24) in VTB League Russia con la canotta di Avtodor.

A inizio stagione 24/25 Newman ha optato per un’esperienza diversa in Cina (Jilin Tigers), ma la scelta di tornare in Europa ha prevalso e Napoli si potrà avvalere di un giocatore già abbastanza esperto nonostante la giovane età.

Combo/Guard con spiccate doti offensive, Malik Newman è un realizzatore con mano delicata dal perimetro. Molto pulito nelle entrate, abile ad attaccare i fianchi del difensore e grande estimatore del palleggio arresto e tiro.

Prenderà il posto, con ogni probabilità, di Charles Manning (valigia pronta per destinazione turca).

Il profilo del nuovo innesto di Napoli differisce dalle caratteristiche dello sfumato Mc Dermott: l’ex capitano di Varese è un giocatore quasi esclusivamente perimetrale, uno specialista del tiro da fuori con una stazza superiore; Newman è una guardia, molto più attaccante, sa crearsi tiri da solo e verrà utilizzato in alternanza a Erick Green, il cui recupero è quasi completo.

Intanto la classifica recita 0 su 10: i partenopei devono al più presto entrare nel campionato!

Fonte: SmallBall081

