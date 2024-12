Napoli, partenza da INCUBO: Pedro Llompart sollevato dal suo incarico

Napoli è partita malissimo in questa stagione: dopo 10 giornate di Serie A, i partenopei non hanno ancora mai vinto nonostante diversi cambi nel roster e l’arrivo di coach Gianluca Valli al posto di Igor Milicic. Anche con la nuova guida tecnica però il risultato non è cambiato e Napoli ha perso la sua 10° partite ieri, in casa, contro Reggio Emilia. La dirigenza ha quindi deciso di operare un altro cambiamento: Pedro Llompart è stato sollevato dal suo incarico di Direttore dell’Area Tecnica.

Le responsabilità della costruzione di una squadra dal rendimento insufficiente sono quindi state addossate a colui che questo roster lo ha assemblato in estate.

Llompart era nella dirigenza di Napoli dal 2023 e con gli azzurri aveva conquistato la storica Coppa Italia lo scorso anno. Impossibile però soprassedere di fronte al disastroso avvio della stagione 2024-25, in un ultimo disperato tentativo di non lasciarsi sfuggire il treno salvezza già al termine del girone di andata.

Il comunicato di Napoli:

La S.S. Napoli Basket comunica di avere sollevato il dirigente Pedro Llompart dall’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica della prima squadra e direttore tecnico del settore giovanile.

Il Club ringrazia Pedro per l’impegno e la professionalità dimostrate in questo anno e mezzo trascorso a Napoli che ha coinciso con la conquista della Coppa Italia.

Poco prima della separazione con Llompart, Napoli aveva annunciato anche il terzo innesto dopo quelli di Erick Green (attualmente infortunato) e Ben Bentil. È ufficiale l’ingaggio fino al termine della stagione dell’americano Malik Newman. Quest’ultimo è il primo acquisto della stagione non firmato Llompart: si tratta di una guardia americana che aveva iniziato la stagione in Cina, ai Jilin Northeast Tigers, con 14.6 punti di media.