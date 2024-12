Virtus Bologna, siamo alla fine del rapporto con Rayjon Tucker?

Ieri sera la Virtus Bologna ha vinto un’incoraggiante gara all’Unipol Forum contro l’Olimpia EA7 Milano ma Rayjon Tucker non è nemmeno andato a referto per scelta tecnica. Infatti gli stranieri a referto ad Assago erano Isaia Cordinier, Tornik’e Shengelia, Will Clyburn, Andrejs Grazulis, Matt Morgan e Ante Zizic.

L’americano classe 1997, che viene da una stagione strepitosa con la maglia della Reyer Venezia, credeva di poter avere un impatto diverso sulla squadra ma finora ha inciso poco e in generale non è stato quasi mai determinante. Ecco che quindi il rapporto potrebbe interrompersi prima di Natale, con diverse squadre, italiane e non solo, interessate alla guardia originaria del North Carolina.

Onestamente i virtussini potrebbero anche decidere di non rimpiazzarlo e di investire i soldi risparmiati dal suo stipendio, qualora si arrivasse a una rescissione consensuale, in un centro perché al momento le VuNere ne hanno solo due a roster, ovvero Ante Zizic e Momo Diouf.

Stiamo a vedere quale decisione prenderà la dirigenza bolognese con il neo tecnico Dusko Ivanovic. Di certo difficilmente Rayjon Tucker sarà un giocatore della Virtus Bologna fino a fine stagione ma tutto può succedere nel mondo del basketmercato...

Leggi anche: Charles Barkley rivela perché non gli piace il dibattito tra Jordan e LeBron su chi sia il GOAT