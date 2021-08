Mannion alla Virtus, Baraldi: “Contratto biennale con NBA escape la prossima estate”

L’amministratore delegato della Virtus Bologna Luca Baraldi, intervistato da Radio Nettuno Bologna Uno, ha commentato l’arrivo di Nico Mannion e ha rivelato qualche dettaglio sul contratto firmato dal playmaker.

Questo un estratto delle sue parole riportate da Bologna Basket:

Siamo felicissimi, è un’operazione di cui abbiamo parlato per la prima volta due mesi fa, pareva fantabasket. Volevamo capire se questo ragazzo aveva voglia di crescere lui e far crescere la Virtus nel paese delle sue radici, per poi un domani rientrare in NBA. Da lì è nato un percorso di relazioni con lui e il suo entourage.

Sembrava tutto svanito perché era corteggiato da varie squadre, ma Paolo Ronci ha sempre tenuto alta la guardia, e negli ultimi 7-8 giorni abbiamo iniziato a crederci.

A livello tecnico? Compete di più a Paolo e al nostro coach Scariolo. È comunque duttile e versatile, ha già giocato con Pajola, si può incastrare bene con Teodosic e Belinelli. Se troviamo il giusto equilibrio credo che il talento di questo ragazzo si possa sviluppare sempre più e possa aiutare la Virtus ad arrivare sempre più in alto.

Credo che se tanti club europei avessero saputo di questa disponibilità a venire in Europa sarebbe stato difficile arrivarci. Lui ha premiato anche il fatto che la Virtus ha sempre dimostrato di credere in lui.

Contratto? Biennale con possibilità di allungamento. può uscire alla fine del primo anno solo per una squadra NBA, con parametri definiti. Credo e spero che rimarrà a Bologna più di 1-2 anni, e che torni in NBA con una maturità di un certo tipo.

Un giudizio? Non devo darlo io, ma i tifosi. Credo che la squadra sia migliorata sotto il profilo tecnico e fisico, molto migliorata. Anche gli avversari si sono rinforzati, ma giocheremo per vincere tutte e quattro le competizioni.