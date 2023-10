Mannion, Spagnolo e Procida: gli italiani protagonisti in ALBA Berlino-Baskonia

Nel match di questa sera tra ALBA Berlino e Baskonia, giocato nella capitale tedesca, Niccolò Mannion, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo sono stati tra i protagonisti, con 2 su 3 in doppia cifra.

A uscire vittorioso dalla contesa è stato l’italo-americano, che però è stato anche quello che ha fatto meno punti del trio (8 contro 12). Il figlio di Pace e ora in forza agli spagnoli ha giocato circa 16 minuti e ha chiuso con 1/1 da due e 2/4 dalla lunga distanza, con anche 4 assist e 2 rimbalzi nella sua prestazione.

I “Manué tedeschi” hanno messo a referto entrambi 12 punti, in 23 minuti Spagnolo e in quasi 20 Procida. Sicuramente il 2/7 da 3 punti non è un dato di cui può andare fiero il prodotto del settore giovanile canturino, come l’ex Real Madrid non può essere contento delle 4 palle perse, un problema che l’ha condizionato anche alla FIBA World Cup.

La notizia super positiva per il basket italiano è che 3 giovani italiani forti come Mannion, Spagnolo e Procida sono al centro del progetto di 2 squadre importanti come Baskonia e ALBA Berlino. Oggi lo diamo per scontato, ma fino a qualche anno fa ci pareva impossibile un qualcosa del genere.

