Mantas Kalnietis ha annunciato il proprio ritiro dal basket

Per anni è stato tra i migliori playmaker d’Europa, ma ora per Mantas Kalnietis è arrivato il momento del ritiro. Compiuti 36 anni lo scorso settembre, Kalnietis aveva iniziato la stagione allo Zalgiris Kaunas, disputando solo 11 gare.

L’annuncio del ritiro lo ha dato direttamente lo Zalgiris, dove Kalnietis era tornato dal 2021 dopo avervi giocato a inizio carriera, dal 2006 al 2012, e nella stagione 2015-16. Per il playmaker lituano in carriera anche un’esperienza all’Olimpia Milano, tra il 2016 e il 2018, con la vittoria di due Scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Kalnietis per anni è stato una delle stelle della corazzata lituana anche in Nazionale: nel 2013 e nel 2015 ha vinto l’argento ad EuroBasket, mentre nel 2010 il bronzo ai Mondiali.

A symbol of the club, Mantas Kalnietis has decided to retire from basketball and will play his final game on the 29th of January. 💚

