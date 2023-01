Zaire Wade, figlio di Dwayne, è disponibile a giocare in Europa

Zaire Wade è figlio d’arte, primogenito di Dwayne Wade: classe 2002, il ragazzo ha di recente finito il liceo ma ha preferito non passare dalla NCAA. Il talento, bisogna dirlo, non è certo quello del padre, una delle migliori guardie della storia NBA. Wade Jr ha giocato in G-League nella scorsa stagione, solo fino a marzo, quando un infortunio ha messo fine anzitempo alla sua prima annata da pro, chiusa con 4.6 punti di media.

In queste settimane, Zaire Wade ha partecipato alla Combine della BAL, la Basketball African League nata l’anno scorso, dove giocherà in questi mesi. Il figlio di D-Wade ha però aperto anche ad un eventuale futuro trasferimento in Europa, intervistato dal sito greco SDNA.

“Sto decisamente pensando di giocare in Europa. Se si presentasse un’opportunità, di certo la valuterei. Ho avuto un assaggio del basket europeo quando ho preso parte a precedenti Combine, sono aperto a chiunque catturi la mia attenzione. Potete aspettarvi di vedere un giocatore completamente diverso da quello della scorsa stagione. L’esperienza alla Combine della BAL è stata ottima per me, mi sono divertito. È stato bellissimo scendere in campo, essere competitivo e mostrare il mio talento” ha spiegato Wade.