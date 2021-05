Mantova sfiora l’impresa cedendo solo nel finale: Ravenna vince ribaltando anche la differenza canestri

ORASI RAVENNA – STAFF MANTOVA 70-62



(17-11, 22-20, 14-13, 17-18 )

Partono più pimpanti i padroni di casa, desiderosi di vendetta dopo la bruciante sconfitta patita alla Grana Padano Arena un paio di settimane fa, con la tripla di De Negri e le realizzazioni di Oxilia e Simioni (7-4). Le due squadre si temono reciprocamente e il primo quarto appare alquanto interlocutorio con parecchi errori da ambo le parti con Ravenna che continua a menare la partita punendo ancora dalla lunga distanza stavolta con Oxilia, la blanda difesa biancorossa (12-4). A suonare la carica per Mantova ci pensa Cortese che segna la bellezza di 7 punti consecutivi (conditi anche da una tripla) che permette alla Staff di rimanere attaccata al match perchè dall’altra parte Cinciarini comincia a sprigionare tutto il suo talento firmando un bellissimo canestro in penetrazione subendo anche il fallo (17-11). Il secondo periodo si apre ancora con un canestro di Cortese veramente on fire a cui fa eco quello di Bonacini e Mantova si riporta a -2 dall’Orasi (17-15). Ravenna reagisce con Chiumenti (stupendo il suo secondo canestro in semigancio) e Cinciarini che firma prima una tripla e poi il canestro del 31-21 che significa massimo vantaggio per i ravennati. Ceron e Maspero realizzano due bombe importanti ma la difesa è spesso e volentieri poco reattiva concedendo grandi spazi agli avversari che non ci pensano due volte ad approffitarne con i canestri realizzati da Rebec, Oxilia e De Negri ed è 39-31 all’intervallo lungo.

Il terzo quarto prosegue sulla falsa riga del secondo, vale a dire con Mantova che cerca in tutti i modi di ricucire gradualmente il gap con Ceron, Ghersetti e Maspero ma con Ravenna che risponde colpo su colpo con Givens, Simioni e De Negri (tripla del 45-38). Nei due minuti finali di quarto Ravenna prova a scappare realizzando 2 bombe firmate da Venuto e ancora De Negri con Mantova che riesce a resistere aggrappata ad un Cortese in forma smagliante (53-44). Nell’ultimo quarto la partita entra nel vivo infiammandosi letteralmente quando gli ospiti piazzano un break di 2-9, alzando notevolmente l’intensità, grazie a Veideman, Maspero (tripla eccezionale in uscita dall’angolo) e Infante (55-53). La partita rimane in perfetto equilibrio sino agli ultimi istanti con botta e risposta continui: Givens e Cinciarini spingono gli uomini di coach Cancellieri sul 62-58 ma nell’azione successiva Ferrara trova un incredibile canestro + fallo (libero però sbagliato) che permette agli Stings di rimanere in scia a meno di due minuti dal termine (62-60). Gli ultimi istanti sono fatali ai virgiliani: Rebec mette un canestro “galactigo” da 3 punti buttandosi all’indietro, tuttavia a Cortese arriva la palla del possibile aggancio sul 65-6 non riescuendo però a trattenerla a causa di un colpo alla caviglia che spalanca le porte in contropiede per il canestro di Venuto (66-62). Per Mantova cala qui il sipario non riuscendo più a trovare la via del canestro mentre Ravenna riesce addirittura a ribaltare la differenza punti negli scontri diretti (aveva perso di 5 a Mantova) siglando ancora 2 canestri con Venuto e Rebec sulla sirena che decreta il risultato finale sul 70-62.

TABELLINI:

ORASI RAVENNA: Rebec 9, Chiumenti 9, Cinciarini 16, Venuto 6, Givens 3, Maspero 0, Oxilia 11, Simioni 3, De Negri 13, Vavoli. All: Cancellieri

STAFF MANTOVA: Vedieman 6, Ferrara 2, Ghersetti 5, Ceron 9, Maspero 13, Bonacini 3, Weaver 0, Cortese 21, Infante 3. All: Di Carlo