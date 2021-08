È giallo sul nuovo numero di LaMelo Ball dopo la partenza di Monk ai Lakers

Sono passati pochi giorni dal piccolo spoiler pubblicato su Instagram da Lamelo Ball sul suo nuovo numero di maglia per la prossima stagione a Charlotte. Quel tanto agognato numero 1 sulle spalle da anni dell’ex compagno di squadra Malik Monk.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LaMelo Ball (@melo)

Il passaggio di Monk ai Lakers ha liberato quel numero tatuato anche sul petto. A questo punto basterebbe giusto un cambio veloce sul database, giusto? In realtà, sembrerebbe proprio di no. È infatti notizia di poche ore fa la complicazione sulla richiesta riguardante il cambio di numero dalla #2 alla #1, che sarebbe legata a una deadline da cui non si può prescindere. A riportarlo NBA Central, sulla base di alcune notizie “fuoriuscite” da NBC Charlotte e la giornalista Ashley Stroehlein. La stessa Stroehlein però si è opposta a quanto uscito sui social a riguardo, ribadendo come sia stata la lega ad aver potenzialmente complicato il cambio di numero e non per una dimenticanza dell’entourage di LaMelo.

This headline is unfair. We all know that LaMelo has always wanted No. 1 & couldn’t because Monk had it. I simply explained the league rules for a jersey change after Monk signed with LA & No. 1 became available. Not that it was @MELOD1P “missing” a deadline & that it was tbd. https://t.co/jyObzmIIwR — Ashley Stroehlein (@ashstro) August 8, 2021

Lo stesso Lamelo si è schierato pubblicamente su Twitter, non solo retwittando le parole della giornalista, ma anche lanciando l’hashtag #MELONEED1. Un trend che stenta a entrare nelle tendenze e una situazione che non potrebbe non risolversi con qualche tweet.