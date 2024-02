Marco Ramondino potrebbe firmare subito con un top team turco?

Marco Ramondino è stato esonerato poche settimane fa dal Derthona Tortona ma potrebbe presto firmare con un’altra squadra che gioca la Basketball Champions League: il Galatasaray Istanbul.

A riportare la notizia è stato Giuseppe Sciascia su Superbasket, il quale ha scritto che è l’unico straniero nella lista. Niente da fare per Gianmarco Pozzecco, nonostante ci avessero provato i turchi: il CT ha deciso di dedicare anima e corpo alla Nazionale fino a luglio, in modo da provare a portare gli Azzurri ai Giochi Olimpici di Parigi ad agosto.

L’alternativa a Ramondino sulla panchina del Gala, al momento, è Yakup Sekizkök, che però attualmente allena il Darussafaka Istanbul e quindi non sarebbe facilissimo da liberare, qualora fosse la prima opzione. Sicuramente puntare sul coach campano è più semplice, proprio perché al momento non ha una panchina, pur avendo un contratto con Tortona fino al 2026.

La giornata di oggi potrebbe essere decisiva per il futuro di Marco Ramondino, il quale potrebbe diventare il coach di una delle migliori formazioni di Turchia. Stiamo a vedere quali evoluzioni ci saranno in giornata, sempre se ci saranno. Nel caso comunque noi vi aggiorneremo in real-time.

