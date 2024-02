Pugno duro Reggiana: Kevin Hervey è fuori dal progetto!

Nell’ultima uscita stagionale della Reggiana in trasferta a Tortona (persa con un pesante – 30), Kevin Hervey si è accomodato in panca a fine secondo quarto e non è più rientrato nel match. Qualcuno aveva già inteso, qualcuno più ottimista ha potuto pensare si trattasse di uno stop fisico precauzionale.

In mattinata, tramite i propri canali social, la Reggiana ha annunciato a sorpresa la separazione con l’ala americana.

Dopo pochi giorni dal fulmine a ciel sereno Logan in casa Scafati, anche i reggiani perdono un pezzo da 90, autore finora di una stagione da assoluto protagonista (17.1 di media).

Le cause dell’evento non sono ancora note, ma conoscendo i trascorsi, l’ipotesi più percorribile potrebbe sicuramente riguardare atteggiamenti non impeccabili nello spogliatoio o rapporti incrinati con lo staff tecnico.

La Reggiana sta conducendo una stagione tutto sommato positiva assestandosi in piena zona playoff (per ora occupa la sesta posizione) con uno storico all’attivo di 10 vinte e 8 perse: Galloway – Hervey – Weber sono stati finora la colonna portante di un roster ben costruito, sulla base ovviamente di ingenti investimenti, che ha collezionato una serie di ottime prestazioni, tra cui la non lontana vittoria casalinga contro la Virtus Bologna.

Dopo l’addio di Logan a Scafati, la LBA perde un altro pezzo pregiato. E occhio ad Atkins, altro nome su cui sono in corso riflessioni in casa Reggio. Attendiamo news sui nuovi innesti.

