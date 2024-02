Wade Baldwin si scaglia aggressivamente contro un arbitro dopo la sconfitta contro il Baskonia

Il Maccabi Playtika Tel Aviv ha perso giovedì una partita cruciale contro il Baskonia Vitoria-Gasteiz. Dopo il fischio finale della partita, Wade Baldwin IV del Maccabi ha espresso la sua frustrazione con uno sfogo contro uno degli arbitri dopo il match col Baskonia.

La guardia titolare è andata al tiro, ma la palla è stata tolta a metà della conclusione e Baldwin non è riuscito a tirare in tempo con il suo secondo tentativo. Dopo il fischio di fine partita, Baldwin ha gettato aggressivamente il pallone verso l’arbitro e si è scagliato contro di lui, Marcin Kowalski, gridandogli parole non proprio gentile dopo un mancato fischio.

La formazione israeliana ha perso di 10 punti in casa degli spagnoli e Wade Baldwin è stato il migliore dei suoi contro il Baskonia. Frustrato dal risultato, Baldwin ha dovuto essere trattenuto dall’arbitro dal suo compagno di squadra Bonzie Colson.

Stiamo a vedere se l’EuroLega deciderà di multare il giocatore americano per questa reazione oppure se proprio lo squalificheranno. Di certo arriverà una sanzione perché si è comportato in maniera esagerata con un arbitro, addirittura tirandogli addosso (o quasi) un pallone. All’inizio della prossima settimana sapremo la sanzione per Baldwin.

