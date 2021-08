Marco Spissu: il suo futuro è più all’estero che a Milano

In queste ore Marco Spissu e il suo agente Matteo Comellini sono a Malaga per parlare con la dirigenza dell’Unicaja riguardo all’esclusione dell’ex Sassari che, secondo i medici della squadra andalusa, non può ricevere l’idoneità per giocare.

Ipotizzando comunque che un possibile ripensamento di Malaga sia una opzione non percorribile, vista anche la trattativa con Norris Cole, il futuro del play azzurro è tutto da scrivere. A tal proposito, secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, il futuro approdo di Spissu all’Olimpia Milano, nonostante la presenza di Gianmarco Pozzecco, sembra molto difficile. Dunque, ecco che la destinazione più probabile per il giocatore sia comunque fuori dai confini nazionali.