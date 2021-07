Marco Spissu lascia Sassari: ad ore la firma all’Unicaja Malaga

“Questione di ore”. Così titola La Opinion de Malaga, annunciando l’imminente firma di Marco Spissu all’Unicaja Malaga. Un corteggiamento che durava da diverse settimane e per il quale siamo arrivati ormai alle battute finali. Il playmaker azzurro, che è al momento in Giappone per le Olimpiadi, lascerà così la Dinamo Sassari dopo 4 anni.

Cresciuto nella Dinamo dal 2011, Spissu è poi stato diversi anni il prestito prima di tornare alla base nel 2017. Ora il primo addio all’Italia in carriera, per un’esperienza all’estero che lo vedrà competere anche per la prima volta in EuroCup.

Foto: FIBA