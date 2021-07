Da un paio di stagioni Talen Horton-Tucker è considerato il giocatore più futuribile del roster dei Los Angeles Lakers. Per questo motivo pare che i giallo-viola si siano rifiutati di includerlo in alcune trade, come quella per Kyle Lowry all’ultima deadline. THT sarà però free agent in estate e, secondo alcuni dirigenti NBA, potrebbe ricevere offerte anche abbastanza pesanti. Per cautelarsi, i Lakers nelle scorse ore gli hanno esteso una qualifying offer.

Con questa mossa, Horton-Tucker diventerà restricted free agent. I Lakers potranno dunque pareggiare qualsiasi offerta economica per il giocatore, confermandolo nel roster. Ovviamente molto dipenderà dalla natura dell’offerta. Horton-Tucker ha mantenuto 9.0 punti di media nell’ultima stagione, la sua seconda in NBA.

Lakers have extended qualifying offer to Talen Horton-Tucker, which makes him a restricted free agent. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 22, 2021