Olimpia Milano, bilancio 2020 in rosso di 3 milioni di euro

L’Olimpia Milano è la squadra più “ricca” e internazionale del campionato italiano, ma questo non l’ha salvata dal bilancio in rosso nell’anno 2020, condizionato dalla pandemia. Ovviamente un peso importante lo ha avuto la chiusura dei palazzetti per gran parte del tempo, con mancanza di ricavi dai biglietti e guadagni minori dagli sponsor. Il rosso, come riportato da Calcio e Finanza, sarebbe di circa 3.048.000 milioni di euro. Nel 2019 era stato di 64.174 euro.

Gli stipendi sono stati di 15.164.199 euro totali per 22 tesserati, di cui 15 giocatori: circa mezzo milione in meno rispetto all’anno precedente. L’intervento economico di Giorgio Armani, sponsor oltre che proprietario del club, è stato di 13.45 milioni di euro, più che l’anno prima. I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono passati invece da 26.69 milioni di euro a 23.73 milioni.