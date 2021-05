Marco Spissu vicino all’addio a Sassari: possibilità in EuroLega per lui

La Dinamo Sassari potrebbe dire addio a Marco Spissu nei prossimi giorni. Il prodotto del vivaio sassarese, probabilmente il giocatore più rappresentativo degli ultimi anni, sembra vicinissimo a lasciare il Banco.

Su di lui ci sono gli occhi del Baskonia, pronto a offrire al giocare la vetrina dell’EuroLega e al club sardo un ricchissimo buyout. Superbasket (che ha riportato per primo la notizia) parla di una cifra a sei zeri per convincere il presidente Stefano Sardare a liberare il suo gioiellino. Spissu, infatti, ha ancora un anno di contratto con la Dinamo ma Vitoria sembra pronta a operare un investimento importante per aggiungerlo subito al proprio roster.

