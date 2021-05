Achille Polonara può lasciare il Baskonia: piace a due big di EuroLega

Achille Polonara potrebbe lasciare il Baskonia dopo due anni ad altissimo livello.

L’ala azzurra, infatti, sembra aver suscitato l’interessa di due corazzate come il CSKA Mosca e il Fenerbahce. Per lui, insomma, potrebbe esserci la possibilità concreta di competere per la vittoria dell’EuroLega, dopo aver conquistato lo scudetto in Spagna e aver dimostrato grande affidabilità anche in campo continentale.

Potrebbe perciò non ricomporsi la coppia con Marco Spissu: il play sardo potrebbe arrivare a Vitoria ma allo stesso tempo c’è la concreta possibilità che Polonara vada via.

Fonte: Superbasket

