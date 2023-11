Andrew Bogut sul caso Giddey: “La ragazza ha mentito sulla sua età”

Josh Giddey sta ancora attendendo il verdetto dell’indagine NBA dopo le accuse nei suoi confronti circolate sui social riguardo una frequentazione con una ragazza di 15 anni, quindi sotto l’età del consenso in Oklahoma. Il playmaker australiano è comunque sceso in campo nelle successive partite nonostante il polverone, ma alcuni sponsor starebbero pensando di stracciare i suoi contratti per prendere le distanze da questo potenziale scandalo.

Potenziale perché in primis la ragazza non ha denunciato nulla. In secondo luogo perché sulla stessa ragazza si hanno informazioni molto vaghe, a partire dall’età. Secondo alcuni, e Andrew Bogut fa parte di questo club, lei avrebbe mentito a Giddey sulla reale età.

“Se Josh avesse 19, 21, 22 anni e avesse frequentato una ragazza di 15, lo riterrei un comportamento deplorevole e sarei contrario. Non credo che sia questo il caso. Se mi sbaglio tornerò qui e mi scuserò, ma non penso che la situazione sia questa. Da quello che mi hanno riferito, la ragazza era più giovane di quanto dicesse e avrebbe mentito sulla sua età. Oltretutto i fatti sono accaduti più di un anno fa. Non penso che sia qualcosa che è successo di recente, ma molte persone credono che sia una storia recente perché è circolata ora sui social media. È difficile commentare davvero la vicenda finché non avremo chiaro il quadro della situazione. Da quello che so, OKC era a conoscenza della situazione da un anno. Non hanno visto problemi e lo hanno continuato a far giocare. La NBA l’ha permesso, quindi questo mi fa pensare” ha dichiarato Bogut.

“Credo sia accaduto tutto in California, dove l’età del consenso è 18 anni. Io penso che Josh sapesse che era sotto quell’età, ma che lei gli abbia detto di essere più grande. È una brutta situazione per tutti, perché ci siano conseguenze legali ci dovrebbe essere una denuncia da parte della ragazza o della sua famiglia. Da quello che so, non accadrà niente di tutto questo perché la ragazza ha mentito sulla sua età” ha proseguito l’ex giocatore degli Warriors.