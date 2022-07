Markkanen segna il game-winner ed elimina la Croazia dalla corsa al Mondiale

Il girone era tutto sommato abbordabile, reso ancora più semplice dal fatto che si qualificavano 3 squadre su 4 alla fase due, invece dopo 6 partite la Croazia, con una sola vittoria, è eliminata dalla corsa alla FIBA World Cup 2023. In serata la squadra di coach Mulaomerović è stata sconfitta in casa anche dalla Finlandia, grazie ad un game-winner di Lauri Markkanen, tra i tanti NBA che si sono uniti alle rispettive Nazionali in queste settimane.

Lauri Markkanen with the game winner!!! pic.twitter.com/5kBFIYUcQA — Brayden Todd (@BraydenBallin) July 3, 2022

La Croazia ha inseguito per tutta la gara, rientrando nel terzo quarto e trovandosi a +1 a 13” dalla sirena. Alla fine ci ha pensato il lungo dei Cleveland Cavaliers, che con una tripla ha fissato il punteggio sul 79-81, decretando l’eliminazione aritmetica dei biancorossi.

Un flop storico per la Croazia, che è arrivata dietro non solo alla Slovenia, ma anche alla Svezia e alla Finlandia. Nella gara di stasera, non sono bastati i 21 punti a testa di Bojan Bogdanovic e Ivica Zubac, né i 13 di Mario Hezonja. Markkanen, chiaro MVP della partita, ha chiuso con 19 punti.